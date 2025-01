A razão de DK Shivakumar para o Ministro do Interior de Karnataka cancelar o jantar planejado para os líderes do Congresso SC-ST? – Notícias de Karnataka

Um jantar muito aguardado dos líderes do Congresso SC/ST, incluindo ministros, MLAs e deputados, agendado para 8 de janeiro no Radisson Blu Hotel de Bengaluru, foi cancelado abruptamente, provocando especulações de discórdia dentro do partido.

O Ministro do Interior, G Parameshwara, que organizou o evento, emitiu um comunicado citando instruções de Randeep Surjewala, AICC responsável por Karnataka, como o motivo do cancelamento. No entanto, membros do partido sugerem que a medida pode ter sido influenciada por objeções levantadas pelo presidente do Comitê do Congresso de Karnataka Pradesh (KPCC), DK Shivakumar.

Fontes indicam que Shivakumar, atualmente em Delhi, se opôs ao planejamento do evento sem a sua participação. Um jantar semelhante foi organizado na casa de outro ministro de estado, Satish Jarkiholi; Shivakumar também perdeu isso porque estava em Delhi fazendo campanha para o Congresso para as próximas eleições.

Shivakumar alegadamente argumentou perante o alto comando do partido que tais reuniões poderiam projectar divisões internas dentro do governo e do partido, o que poderia minar o moral entre os quadros do partido.

O jantar Parameshwara e seu cancelamento, ocorrido poucos dias depois de Jarkiholi organizar uma reunião semelhante, geraram rumores sobre um possível realinhamento dentro do Partido do Congresso no estado.

No entanto, o ministro-chefe Siddaramaiah rejeitou os rumores, dizendo que estas eram reuniões de rotina e não havia política por trás delas.

No seu anúncio, Parameshwara reconheceu subtilmente o impacto destas dinâmicas internas. Embora tenha atribuído a decisão à directiva de Surjewala, os seus comentários sugeriram o papel que a intervenção de Shivakumar pode ter desempenhado no cancelamento abrupto.

O cancelamento chamou a atenção para as tensões latentes dentro do KPCC, sendo o incidente visto como um reflexo das lutas pelo poder e das estratégias divergentes entre os principais líderes do partido.

Parameshwara garantiu que a reunião seria remarcada, mas o episódio deixou muitos questionando o estado de unidade nas fileiras do Congresso em Karnataka. Na sua nota formal, pediu aos meios de comunicação social que destacassem as razões do cancelamento, criticando subtilmente Shivakumar por inviabilizar a reunião.