A RBC descobriu quantos acidentes com carros não tripulados ocorreram durante o experimento na Federação Russa

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico, 26 acidentes ocorreram quando veículos não tripulados estavam no modo de controle automatizado. Nesses casos, o diretor interveio apenas no processo, se necessário.

Outros 10 acidentes foram registrados quando o testador dirigiu o carro no modo manual.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico, dois acidentes ocorreram devido à dívida do drone. Em outros casos, o “outro participante” foi encontrado o agressor.

O regime jurídico experimental (EPR) para testar drones ocorreu na Federação da Federação Russa de abril de 2022 a novembro de 2024. Um total de mais de 92 mil viagens foram feitas por Robotax, a maioria delas – 70 mil – foi ao território de Sirius .