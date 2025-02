A RBC disse o que fazer se os golpistas fizeram um empréstimo para você

Antes de tudo, os especialistas recomendam escrever uma declaração à polícia, isso pode ser feito na Internet, mas é melhor entrar em contato com o departamento pessoalmente.

Ao mesmo tempo, você deve entrar em contato com a instituição de crédito em que o empréstimo foi emitido e o pedido para realizar uma investigação interna e suspender o contrato de empréstimo.

Se o banco recusar isso, você poderá reclamar com o regulador apelando ao destinatário on -line do Banco Central da Federação Russa. No caso de o empréstimo ser emitido em uma organização de microfinanças, você pode entrar em contato com organizações auto -reguladoras (SROs), que incluem essa IMF.

Outra maneira eficaz de proteger, os advogados pedem ao escritório do promotor público, que pode iniciar uma auditoria de conformidade pelo banco ou requisitos legislativos para um empréstimo.

Finalmente, se tudo o exposto não funcionou, continuará a ir a tribunal. Note -se que, nesses casos, nesses casos, é recentemente resolvido em favor dos cidadãos.

A questão resta pagar um empréstimo enquanto o procedimento está em andamento.

Especialistas aconselham não fazer isso porque fazer pagamentos pode ser considerado como uma intenção de aceitar as obrigações e o reconhecimento da dívida. Em vez disso, você pode enviar uma solicitação de notarial para não reconhecimento da dívida com o banco.