A região de Novgorod prometeu 20 graus geadas em fevereiro

O clima na região de Novgorod é agora a primavera. Devido à falta de neve, foi necessário cancelar o início central da “corrida de esqui” em Okulovka. No distrito de Novgorod, oito cisnes já foram vistos que retornaram com antecedência. No entanto, outros meses de inverno nos aguardam, o Serviço de Imprensa do Centro de Hidromteorologia e Vigilância Ambiental na região de Novgorod lembrou.

Se, em janeiro, em nossa região, os ciclones estavam ativos, em fevereiro, os anticiclones serão mais afetados pelo clima. E isso significa que as degerações alternam com o tempo seco congelante. No primeiro semestre de fevereiro, são possíveis até 20 geadas de 20 graus. Mas os dias ensolarados aumentarão.

Na segunda metade de fevereiro, você pode esperar novamente os ciclones do Atlântico, carregando ar quente com neve e chuvas molhadas.

A queda de neve ainda não nos deixa para sempre, mas provavelmente não haverá cobertor de neve estável.