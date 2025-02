Na região de Penza, o trabalho em grande escala continua a passar na ordem das estradas regionais. Graças ao projeto nacional, as “estradas de qualidade segura” já são 82,9% (576 km) da rede rodoviária atende aos requisitos regulatórios. Em 2025, o programa de renovação continuou como parte do projeto nacional de “infraestrutura para a vida”, disse o serviço de imprensa do ministério da região de Penza.

No ano passado, foram reparados a 20 km da rede de suporte, incluindo a seção de 7,1 quilômetros da estrada-Bashmakovo-Zemetchino, no distrito de Bashmakovsky, na fronteira com o distrito de Zemetchinsky. Esta seção agora corresponde a uma carga padrão de 11,5 toneladas por eixo.

Em 2025, o trabalho de reparo passará para o território do distrito de Zeletchinsky, onde está planejado atualizar 5,4 km da rota. O contrato é projetado para dois anos e o início do trabalho está programado para a primavera, com o início da temporada.

“A instalação fortalecerá a base por regeneração a frio, bem como especialistas na organização contratante, colocarão duas camadas de revestimento de concreto asfalto. Um acordo rodoviário subsequente será realizado “, disse Alexander Prokin, especialista no departamento de construção e estrada da região de Penza.

O site, que será reparado, estava anteriormente em um estado insatisfatório. O preço do trabalho será controlado pelo Conselho Público sob o Ministério da Construção da região de Penza.