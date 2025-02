Em janeiro passado, mais de 16,3 mil toneladas de produtos agrícolas e 2.502 porcos vivos foram exportados da região de Voronezh. Isso se tornou conhecido pelo serviço de imprensa do Departamento Inter -Regional de Rosselkhoznadzor, publicado na quarta -feira, 5 de fevereiro.

A maioria das exportações é de responsabilidade de alimentos, aditivos e laticínios. Em particular, a Irlanda e o Marrocos compraram 15.000 toneladas de aditivos de alimentos e alimentos, e 900 toneladas de laticínios foram enviadas para o Azerbaijão, Uzbequistão e China.

Além disso, 242 toneladas de produtos quadrados e carnes de órgãos foram exportados para outros países, 196 toneladas de produtos de salsicha e aproximadamente 32 toneladas de uma mistura de animais de pelúcia. Os países da China e do Sudeste Asiático compram regularmente produtos na região, notaram o departamento.

De acordo com os resultados do ano passado, mais de 170.000 toneladas de produtos agrícolas e quase 31,5.000 porcos vivos foram exportados no total. Ainda em 2024, a Índia, a República Democrática do Congo e o México, tornou -se os novos países importantes.