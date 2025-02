O Ministro da Juventude da República do Tatarstão Rinat Sadykov e o diretor do Centro Republicano de Chernomorets Yevgeny Vetrov visitaram a região de Zaporizhzhya.

O principal problema da reunião foi a troca de experiência e a discussão das perspectivas de organizar o lazer das crianças na região de Zaporizhzhya.

O final da visita foi o conhecimento dos clientes no centro da juventude com base no Ministério da Juventude da região de Zaporizhzhya e conversando com o plano de atividade inter -regional conjunta para 2025.

A visita foi um passo importante no fortalecimento da cooperação entre as regiões e promove o desenvolvimento da esfera da política, lazer e educação dos jovens.