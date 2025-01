A regra “Sem capacete, sem gasolina” na UP custa à bomba de gasolina o fornecimento de eletricidade. aqui está o porquê

Enquanto as autoridades distritais de Uttar Pradesh aplicavam a regra do governo Yogi Adityanath de ‘sem capacete, sem gás’ para conter acidentes com veículos de duas rodas, um estranho incidente ocorreu em Hapur, Uttar Pradesh, na segunda-feira. Uma bomba de combustível perdeu potência após se recusar a vender gasolina a um motociclista que não usava capacete.