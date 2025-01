‘A relação entre os Estados Unidos e a Índia continuará a crescer’: EAM Jaishankar | Notícias da Índia

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, expressou grande confiança no crescimento contínuo da relação EUA-Índia, destacando os laços estreitos entre o Presidente Trump e o Primeiro Ministro Modi. Ele também mencionou que representaria a Índia na posse do presidente eleito Trump.

Numa conferência de imprensa em Madrid, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, a EAM afirmou: “Vimos um crescimento muito forte em diferentes dimensões das relações entre a Índia e os Estados Unidos. Com base no nosso histórico anterior e nos contactos estreitos entre o Presidente Trump e o primeiro-ministro Modi, estamos muito confiantes de que o nosso relacionamento continuará a crescer.”

“Na posse (do presidente eleito Trump), representarei meu governo”, acrescentou Jaishankar.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou também o crescente interesse da Índia na região do Mediterrâneo, destacando que o comércio anual com a região é atualmente de 80 mil milhões de dólares. Salientou que a presença e o compromisso da Índia no Mediterrâneo irão expandir-se nos próximos anos e expressou a importância do apoio de Espanha neste esforço.

“A Índia tem um forte interesse no Mediterrâneo. Quando olhamos para o Mediterrâneo como uma região, o nosso comércio anual com o Mediterrâneo é hoje de cerca de 80 mil milhões de dólares… Quero sublinhar que a Índia terá mais visibilidade no Mediterrâneo em próximos tempos e certamente, nesse processo, contamos muito com o apoio da Espanha”, afirmou.

O EAM encontra-se atualmente em visita diplomática a Espanha até 14 de janeiro, data que será a sua primeira visita a Espanha como Ministro dos Negócios Estrangeiros, segundo comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Jaishankar enfatizou a importância de países com valores compartilhados e interesses alinhados trabalharem mais estreitamente. Manifestou a sua firme convicção de que o reforço das relações entre a Índia e a Espanha, juntamente com uma maior colaboração entre a Índia e a UE, poderia contribuir para a estabilidade num mundo cada vez mais incerto.

“O mundo pode parecer um pouco volátil e incerto hoje. É importante que os países e parceiros que têm atitudes semelhantes e interesses convergentes trabalhem mais estreitamente. Estou muito confiante de que podem ser alcançadas relações fortes entre a Índia e Espanha e uma colaboração forte entre a Índia e a UE. um factor estabilizador num mundo turbulento”, acrescentou a EAM.

