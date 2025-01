A remuneração do jardim de infância em 2024 recebeu mais de 40 mil famílias Vologda

Vologzhan com filhos cujo rendimento familiar médio não exceda meio período do mínimo de subsistência, pode receber compensação pelas despesas dos pais com o jardim de infância. A partir deste ano, a renda de cada membro da família deverá ser inferior a 26.865 rublos por mês.

A compensação de 20% do valor médio das taxas parentais recai sobre o primeiro filho, 50% – para o segundo, 70% – para o terceiro e subsequentes. No ano passado, 40.906 famílias em Vologda beneficiaram desta medida de apoio. A remuneração foi concedida a 46.628 crianças.

Acrescentamos que os pagamentos são alocados por um ano. Em seguida, os pais devem solicitar novamente a indenização. Você pode se inscrever através do portal de serviços públicos.