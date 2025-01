A renúncia de Trudeau desencadeia uma corrida pela liderança: quem liderará o Canadá depois dele? | Notícias do mundo

A corrida para suceder ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, começou na terça-feira, um dia depois da sua dramática demissão, no meio de uma guerra comercial iminente com os Estados Unidos e de um cenário interno politicamente polarizado. O Partido Liberal, em dificuldades nas sondagens, enfrenta o duplo desafio de seleccionar um novo líder e reconstruir a sua base, à medida que a perspectiva de derrota eleitoral se aproxima.

O anúncio de Trudeau desencadeou uma busca urgente por um novo líder liberal. A diretoria nacional do partido se reunirá esta semana para traçar o processo seletivo, que pode levar meses. No entanto, com a probabilidade de o Parlamento se reunir novamente em Março e com a previsão de um colapso do governo, a urgência é fundamental.

As sondagens sugerem que os liberais estão prestes a perder as próximas eleições, independentemente da sua liderança, dissuadindo alguns potenciais candidatos. No entanto, vários nomes de destaque estão surgindo no que parece ser uma corrida diversificada e competitiva.

Candidatos potenciais: um olhar mais atento

Cristiane Freeland

O antigo Ministro das Finanças e Vice-Primeiro Ministro é amplamente considerado um pioneiro. Freeland renunciou há três semanas, supostamente provocando a saída de Trudeau, citando divergências sobre a forma como o novo governo dos EUA lidou com a ameaça de impor pesadas tarifas sobre produtos canadenses.

Freeland, que renegociou habilmente o Acordo de Comércio Livre da América do Norte com a administração Trump, tem um historial impressionante em assuntos externos e económicos. Conhecida pelas suas críticas directas aos “truques políticos caros”, ela poderia apelar aos canadianos que procuram um líder pragmático.

Marcos Carney

Há muito que há rumores de que Carney, antigo governador do Banco de Inglaterra e do Banco do Canadá, tem ambições políticas. Embora não tenha experiência política anterior, a sua experiência económica durante uma crise económica global poderá atrair apoio.

Carney, agora presidente da Brookfield Asset Management, indicou que está “considerando” uma oferta. No entanto, persiste o cepticismo quanto à sua inexperiência política e à sua necessidade de garantir um assento parlamentar.

Champanhe François-Philippe

Champagne, o atual Ministro da Inovação do Canadá, conquistou a reputação de negociador carismático. Realizações notáveis ​​incluem garantir um projeto de gigafábrica da Volkswagen de C$ 7 bilhões e um acordo de C$ 2,8 bilhões com a Stellantis para a produção de veículos elétricos. As raízes de Quebec e a personalidade otimista de Champagne podem torná-lo um forte candidato, embora sua falta de um perfil nacional proeminente possa ser um desafio.

Melanie alegre

Como Ministro dos Negócios Estrangeiros, Joly tem estado no centro de disputas internacionais de alto risco, incluindo os confrontos do Canadá com a Índia e a China. Embora suas ambições de liderança tenham enfrentado o ceticismo, ela não se incomoda, dizendo: “Tem sido a história da minha vida, você sabe, ser subestimada”. Os seus números relativamente baixos nas sondagens e as críticas à forma como lidou com a crise podem minar as suas hipóteses.

Anita Ananda

A ascensão meteórica de Anand desde a sua eleição em 2019 incluiu papéis importantes na resposta à pandemia e na política militar do Canadá. O seu mandato como Ministra da Defesa, durante o qual abordou a má conduta sexual nas forças armadas e a resposta do Canadá à invasão russa da Ucrânia, solidificou as suas credenciais.

No entanto, rumores de um rebaixamento em 2023 devido às suas aspirações de liderança podem lançar uma sombra sobre sua campanha.

Dominic LeBlanc

LeBlanc, um aliado próximo de Trudeau, é considerado uma figura de confiança dentro do partido. Seus profundos laços com a família Trudeau e sua experiência em lidar com portfólios desafiadores fazem dele uma escolha segura.

Tendo se afastado de Trudeau em 2012, a candidatura de LeBlanc poderia reunir os legalistas liberais em busca de continuidade.

cristão clark

A ex-primeira-ministra da Colúmbia Britânica e conservadora fiscal anunciou seu interesse em se reaproximar do partido. A experiência de Clark como líder provincial poderia reforçar a sua candidatura, mas o seu domínio limitado do francês – uma vantagem fundamental para atrair eleitores do Quebeque – poderia revelar-se uma desvantagem.

Adicionando uma reviravolta intrigante, Elon Musk, um aliado do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, apoiou o líder conservador Pierre Poilievre como o próximo primeiro-ministro do Canadá. Este endosso sublinha a divisão ideológica que molda o futuro político do país.

A corrida pela liderança chega num momento crucial para o Partido Liberal. Dada a dependência histórica dos líderes de Ontário e Quebec, o surgimento de candidatos com ligações ao oeste do Canadá (Freeland, Carney e Clark) poderia sinalizar uma mudança na estratégia para ampliar o apelo do partido nas regiões dominadas pelos conservadores.