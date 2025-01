A clínica da cidade da cidade de Pskov e o Hospital Clínico Regional foram reconstituídos com novos médicos. O MK em Pskov o descobriu no comitê de saúde da região de Pskov.

Na clínica n ° 2, o clínico geral do distrito de Veronika Zhilinskaya, formado na Universidade Médica do Estado de Smolensk, obras. A pediatra Olga Salimova, formada na Universidade Médica Pediátrica do Estado de São Petersburgo com experiência em São Petersburgo, veio ao Hospital Clínico Infantil Regional.















Os dois médicos são de Pskov.