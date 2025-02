A repressão da USAID de Donald Trump na Índia afetará? Aqui está tudo que você precisa saber

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional interrompeu todas as operações na Índia nesta semana, no meio de uma revisão de financiamento do governo de Donald Trump. O recém -induzido líder republicano pode liderar em breve a agência sob o controle do Departamento de Estado, dias depois de impor um congelamento radical em assistência externa.

A dependência indiana do apoio dos Estados Unidos diminuiu ao longo dos anos, especialmente devido a uma decisão de 2004 que rejeitou a liberdade condicional. Relatórios citando estrangeiros .gov indica que as obrigações totais de ajudar nos Estados Unidos com a Índia no ano fiscal2024 foram de US $ 141 milhões.

Segundo relatos, a Índia recebeu cerca de US $ 1,5 bilhão da USAID entre 2015 e 2024, com flutuações ao longo dos anos. Os principais programas financiados pela USAID na Índia durante o ano passado foram no setor de saúde. Uma iniciativa focada em acabar com as mortes de materna e infantil na Índia recebeu o maior financiamento, no valor de US $ 10,2 milhões, da USAID. O Departamento de Estado forneceu US $ 7,2 milhões sob a USAID para acelerar o projeto que busca evitar o HIV/AIDS na Índia. Segundo relatos, a agência também desembolsou US $ 6,6 milhões para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades tibetanas que vivem no sul da Ásia.