No âmbito da semana “Museu e Crianças”, alunos do 4º e 5º anos da École du Nord com o mesmo nome. Lidzhi-Goryaeva TL-G. visitou o museu natural e etnográfico “Terres Noires”. O diretor da reserva, Baatr Ubushaev, que, aliás, se formou nesta escola, contou muitas coisas interessantes às crianças.

A reserva comemorou seus primeiros visitantes no centro de visitantes este ano. O Centro de Visitantes da Reserva Natural Estadual das Terras Negras é um lugar único onde jovens especialistas em museus podem não apenas conhecer a rica biodiversidade da Calmúquia, mas também mergulhar na cultura e nas tradições da região.