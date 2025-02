A resposta estranha de Donald Trump à seleção de nariz de Elon Musk capturada na câmera

Uma conferência de imprensa conjunta com o presidente dos EUA, Donald Trump, e o bilionário tecnológico Elon Musk no Salão Oval na terça -feira deram uma reviravolta inesperada quando Trump parecia zangado com o filho pequeno de Musk. Enquanto Musk se dirigia a jornalistas, seu filho, parado na frente dele, parecia dizer algo, o que levou Trump a se afastar abruptamente. A certa altura, Trump se aproximou, aparentemente para acalmar a criança. A criança também foi brevemente coletada, comportamento normal para alguém de sua idade.

Musk participa da assinatura da ordem executiva Musk esteve presente na Casa Branca para assinar uma ordem executiva que visa reduzir o tamanho da força de trabalho federal. Espera -se que a ordem afete várias agências federais, o que atrai desafios legais imediatos e escrutínio.

O tribunal bloqueia o acesso de Doge aos dados do tesouro no meio da batalha legal O Procurador Geral de Nova York, Letitia James, juntamente com outros 18 promotores democratas, entrou com uma ação que desafia o acesso do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) a valorizar dados, argumentando que a autoridade legal excede. Em resposta, o juiz do distrito americano Paul A. Engelmayer, um designado de Obama, emitiu uma ordem de emergência que proíbe Lege de maior acesso até que o caso seja resolvido.

Musk, expressando frustração pela decisão, recorreu a redes sociais, qualificando a decisão de “absolutamente louco”. Ele questionou como a fraude e o desperdício do governo poderiam ser abordados sem examinar dados financeiros, sugerindo que a medida foi uma tentativa de proteger irregularidades.

A decisão marca outro revés para os esforços do governo Trump renovar a supervisão das despesas federais. Apenas alguns dias antes, o juiz do distrito americano Carl Nichols prendeu temporariamente um plano para colocar 2.200 funcionários da USAID com licença administrativa. Além disso, outro juiz bloqueou um plano de compra proposto que permitiria que 2,3 milhões de funcionários federais renunciassem à compensação até setembro.

Fonte