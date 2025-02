A retirada israelense da queda da guerra de Netzarim recebe o corredor: Hamas

O grupo de resistência palestina Hamas chamou a retirada israelense de Corredor Netzarim No centro de Gaza “uma indicação do fracasso dos objetivos de guerra de Israel”.

“O retorno de pessoas deslocadas, as trocas de prisioneiros em andamento e o cancelamento Netzarim expõe as mentiras do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que alegou ter alcançado uma vitória completa sobre o nosso povo “, disse o porta-voz do Hamas Abdul Latif al-Qanou, em comunicado.

“Todas as tentativas de ocupação As forças para impor o controle militar sobre Gaza e dividir que falharam contra a coragem da resistência e firmeza de nosso povo “, acrescentou.

O porta -voz do Hamas disse que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Não será capaz de alcançar seus objetivos em Gaza “por meio de acordos imobiliários e de corretagem” quando Israel falhou “através de 15 meses de fome, genocídio e destruição sistemática”.

Em 4 de fevereiro, Trump disse que Washington “cuidaria” Laço e tranquilizar os palestinos em outras partes sob um plano de reconstrução extraordinário que, segundo ele, poderia fazer do enclave “a Riviera del Middle Oriente”.

Sua proposta foi recebida com amplas convicções dos palestinos, Países árabese muitas outras nações em todo o mundo, incluindo Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.

“Gaza continuará sendo uma terra livre, defendida por seu povo e os combatentes da resistência, e permanecerá fora dos limites para invasores e ocupantes estrangeiros”, disse Qanou.

O exército israelense retirou suas forças do corredor Netzarim, que separa o norte de Gaza do sul, no domingo, após mais de um ano e três meses de ocupação.

Um alto acordo de incêndio entrou em vigor em 19 de janeiro em Gaza, interrompendo a guerra genocida em Israel, que matou quase 48.200 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças, e deixou o enclave em ruínas.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro para Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.