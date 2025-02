Em Munique, onde está sendo realizada uma conferência internacional de segurança, a reunião do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o vice -presidente dos EUA Jay Di Wans começaram.

Inicialmente, assumiu -se que a reunião seria realizada na sexta -feira de manhã, mas algumas horas antes de começar nascido A pedido do lado americano – eles pediram um tempo para estudar o texto de um memorando comum que Kiev sugeriu sobre a parceria, cuja assinatura está planejada para anunciar.

Jay Di Wence é o representante mais antigo da Casa Branca, presente em uma conferência em Munique. Além disso, os Estados Unidos em Munique são representados pelo secretário de Estado Marco Rubio e um supervisor especial do presidente da Ucrânia, Keith Kellogue.

A reunião de Zelensky e Vance é o primeiro contato pessoal do presidente Ucrânia com o representante do governo Donald Trump.

A conferência de segurança começou em Munique, onde eles falariam sobre o fim da guerra na Ucrânia O veterano dos EUA negociará agora no Afeganistão, parceiro de golfe de Trump e um empresário que concordou com a interrupção do fogo em Gaza