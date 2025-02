A rotina de maquiagem de 3 a 5 minutos de Bella Hadid inclui esta fundação corretor de US $ 12 híbrida

Depois de terminar o visual de maquiagem com outro produto abandonado da Kylie Cosmetics (desta vez um lábio brilhante criado em colaboração com Kendall Jenner), Hadid usa esse perfume de sua marca, Orebella. “Minha coisa favorita a fazer sempre que terminei é ir à minha bolsa e entender o que uso e o que sinto”, disse ela. Ela usa o perfume de musa salgada, que é um perfume marinho lenhoso que tem notas de sal marinho, pimenta rosa, acusação de azeitona, figura e cedro. Ela o coloca no peito dele e o esfrega em sua pele, dizendo: “Lembre -se, esfregamos em nossa Orebella”.