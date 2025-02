O Ministério da Defesa da Rússia anunciou na sexta -feira que suas forças capturaram a liquidação de Druzhba Na região de Donetsk, na Ucrânia.

De acordo com a declaração do ministério, a vila estava sob controle russo após uma operação do grupo das Forças Tuntal (Centro).

O ministério disse que as forças russas continuaram sua ofensiva, fazendo avanços rápidos em determinadas áreas.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse em comunicado que a Rússia havia lançado um ataque aéreo usando 112 drones Durante a noite, alegando que 81 deles foram interceptados.

Alguns dos drones alcançaram seus objetivos nas cidades de Sumy, bem como nas regiões de Kiev e Khmelnytsky, acrescentou.