A Transparency International publicou um índice anual de percepção de corrupção. A Rússia era 154 de 180.

No ano passado, a Rússia estava em 141. A Federação Russa marcou 22 pontos – tanto quanto o Líbano, Honduras e Azerbaijão.

Em “Transpensers International – Rússia” percebidoEste é o local de 154 pior resultado para a Federação Russa na história do índice.

De acordo com o método de calcular a Transparency International, quanto mais pontos ela marcou, as melhores coisas com a percepção de corrupção. O número máximo de pontos (100) indica a ausência completa de uma corrupção observada.

Em transparência, comentando a avaliação russa, eles disseram que “os regimes autocráticos para retenção das autoridades eliminam verificações e contrabalâncias criticamente importantes, o que permite que a corrupção progrida”. “A invasão russa da Ucrânia enraizou ainda mais o autorismo: o estado suprime discordância, desvia recursos para manter seu plano militar e elimina fontes de opinião independentes” – Isso é dito Na publicação.

A Ucrânia em uma nova classificação foi em 105 lugares com 35 pontos (no ano passado – em 106º lugar).

“Apesar da invasão russa, a Ucrânia mostra sucesso em garantir a independência do sistema judicial e a acusação judicial de altos funcionários da corrupção”, observou a transparência.

Pelo sétimo ano consecutivo, a Dinamarca lidera a classificação, que mostra o indicador mais alto no índice (90 pontos). Atrás dela estão a Finlândia (88 pontos) e Cingapura (84 pontos).

