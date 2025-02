A Rússia diz que 28 drones ucranianos destruídos durante a noite

Defesa aérea russa Os sistemas destruíram 28 drones ucranianos durante a noite, informou o Ministério da Defesa do país na quinta -feira.

Segundo o ministério, 13 Veículos aéreos não tripulados (UAV) foram interceptados sobre o mar de Azov, oito na região de Rostav, na Rússia, seis em Krasnodar e um em Astrakhan.

O furacão do sistema de lançamento de foguetes múltiplos russos, de uma brigada de artilharia no ar em Novalossiysk, também chegou às posições ucranianas perto da fronteira com a região de Kursk, na Rússia, acrescentou o ministério.

As unidades de drones registraram imagens da destruição dos objetivos, disse ele.

O ministério não forneceu detalhes de possíveis danos ou baixos. Não houve resposta imediata da Ucrânia às declarações.

A Guerra da Rússia-Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022, há quase três anos.