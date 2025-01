O exército da Rússia disse na sexta -feira que havia capturado outra vila no leste da Ucrânia, onde suas forças avançam em um centro de logística importante e um caminho crucial para o ucraniano suprimentos militares.

As forças de Moscou vêm ganhando terreno há meses no campo de batalhaAcelerando seu impulso para a frente na frente das forças superadas e superadas por Kiev.

O Ministério da Defesa Russo disse na sexta -feira que suas tropas haviam capturado o povo de NovovasylivkaA sudoeste da cidade de Pokrovsk, na região leste de Donetsk da Ucrânia.

Também está perto da fronteira interna com a Ucrânia Dnipropetrovsk Região, que até agora salvou o combate terrestre, mas onde as tropas da Rússia estão se aproximando.

A Rússia em 2022 disse que estava anexando o Donetsk A região, apesar de não ter o controle total, mas não fez reivindicações territoriais em Dnipropetrovsk.

As tropas de Moscou também estão perto de cortar uma importante rota de suprimento leste-oeste, a estrada M04/E50, que se estende em direção à primeira linha no leste da Ucrânia.

De acordo com o site do DeepState, perto do exército ucraniano, a Rússia fica a apenas algumas centenas de metros da estrada East Pokrovsk.

O exército ucraniano já foi forçado a usar diferentes rotas de suprimentos, diminuindo suas operações de logística vital na parte mais intensa da linha de frente de 1.000 quilômetros (620 milhas).