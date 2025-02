As delegações da Rússia e dos Estados Unidos estavam negociando, incluindo o fim da guerra russa de Ikraini. Eles permaneceram em 18 de fevereiro em Riyadh, capital da Arábia Saudita. As negociações ocorreram em um dos palácios da família real da Arábia Saudita – dia no complexo albasatina. Representantes da Ucrânia e dos países europeus não participaram da reunião.

Nas negociações, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, assistente presidencial Jurija Ushakov, bem como o chefe do Fundo Russo para o Investimento Direta (RDIP), Kirill Dmitry, representou a Rússia. A delegação russa também incluiu o vice -diretor do Departamento de Cooperação Paneurial do Ministério das Relações Exteriores Dmitry Balakin e consultor da embaixada da Rússia no Canadá Vladimir Prokuryakov, Ele escreve “Farfalhar”. Os Estados Unidos contiveram a presença do secretário de Estado Marc Rubio, o consultor presidencial Mike Walz e o supervisor especial presidencial no Oriente Médio, Steve Witkoff.

As negociações duraram cerca de quatro horas e meia. Segundo Tassa, dois intervalos ocorreram durante a reunião, no primeiro caso, a festa fez uma pausa de 15 minutos, interrompida no segundo almoço.

As delegações da Federação Russa e dos Estados Unidos tiveram uma “conversa muito séria sobre todas as perguntas”disse Juri Ushakov. Ele observou que as negociações eram “boas”. “Concordamos em considerar os interesses um do outro, ao mesmo tempo em promover relacionamentos bilaterais. Moscou e Washington estão interessados ​​nisso “, acrescentou o assistente ao presidente da Federação Russa.

Ushakov observou que as partes discutiram os preparativos para a reunião do Presidente da Rússia e dos EUA Vladimir Putin e Donald Trump, mas é improvável que essa reunião “seja realizada na próxima semana”. Certas equipes do negociador da Rússia e dos Estados Unidos entrarão em contato na Ucrânia. Que estarão entre os negociadores da Rússia e quando iniciarem contatos na Ucrânia, Putin decide, disse Ushakov.

O chefe do RDPI, Kirill Dmitryv, disse, de acordo com os resultados das negociações, que “era muito cedo para falar sobre compromissos, as partes começaram a se ouvir”, segundo ele, representantes da Federação Russa e dos Unidos Estados, “revelados” e “sob condições iguais”,, Relatórios Reuters.

A Rússia e os Estados Unidos discutiram durante as negociações “todo o complexo de questões problemáticas”, disse o representante do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa Maria Zakharov. Mesmo antes do início das negociações, o chefe do RDPI, Kirill Dmitry, disse que a Rússia havia transferido uma série de propostas na esfera comercial e econômica.

O Departamento de Estado Americano disse que Washington e Moscou concordaram em trabalhar para normalizar relacionamentos. Os participantes das negociações decidiram criar “um mecanismo de consulta para remover fatores irritantes em nossas relações bilaterais para tomar as medidas necessárias para normalizar o trabalho de nossas missões diplomáticas relevantes”, ” Ela disse Representante oficial do Departamento de Estado dos EUA Tammy Bruce.

Departamento de Estado observou que para estabelecer um mundo durável na Ucrânia “Não há uma ligação suficiente, uma reunião”, Relatórios Bloomberg. “Temos que agir e hoje demos um passo importante”, disse Tammy Bruce. Segundo ela, Lavrov e Rubio concordaram em criar grupos de negociações para resolver a guerra russa-krajina.

As partes também concordaram em “definir a base para a cooperação futura em questões que representam o interesse geopolítico mútuo, bem como oportunidades históricas de econômicas e investimentos que aparecerão como resultado de um fim bem -sucedido do conflito na Ucrânia”.

O chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, por sua vez, disse que a Rússia e os Estados Unidos concordaram em renovar o número de embaixadas em Moscou e Washington.

Segundo a Fox News, a Rússia e os Estados Unidos propuseram um plano de paz de três etapas para completar a guerra russa de Ikraini: A primeira trégua, depois as eleições na Ucrânia, após as quais o contrato final será assinado. Sobre isso US Fox News News News News Relatado Várias fontes diplomáticas estrangeiras de negociações estreitas na Arábia Saudita. Segundo eles, os Estados Unidos e a Rússia consideram as novas eleições na Ucrânia “uma condição -chave para o sucesso do processo de liquidação”. Fontes da Fox News observaram que, na Ucrânia, eles acreditam que Putin está tentando muito fazer do presidente da Ucrânia um candidato que será mais flexível do que o atual presidente Vladimir Zelenski. Trump e Putin estão considerando as chances de uma seleção de Zelean Low.

Antes das negociações sobre a Rússia e os Estados Unidos, era realizada uma cúpula de emergência dos líderes dos países europeus. Em Paris, em 17 de fevereiro, os líderes da França, Alemanha, Reino Unido, Polônia, Itália, bem como representantes da Comissão Europeia e da OTAN. Eles não tomaram “decisões obrigatórias” na cúpula, disse o primeiro -ministro polonês Donald Tusk. O primeiro -ministro britânico Kir Starkmer, em troca, disse novamente que estava pronto para enviar forças de manutenção da paz britânicas na Ucrânia.

Os líderes europeus se reuniram em Paris para alcançar o papel no assentamento do conflito russo do Ikrain. Eles falharam

Pouco antes das negociações, o vice -presidente dos EUA, Jay Di Wence, criticou os países europeus. Ele acusou as autoridades européias de emitir valores democráticos por combatê -los pela luta contra a lei -uma forças políticas e também pediu para “sobreviver a Ilon Mask por vários meses”, já que a democracia dos EUA “conseguiu sobreviver a dez anos de abuso de Tunberg . “

