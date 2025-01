"A Rússia é um grande país místico". O que David Lynch disse quando estava em Moscou

Em 2009, David Lynch abriu duas exposições em Moscou. E apresentou seu livro “Catching Big Fish”.

Quanto às exposições, uma delas – FETISH – foi realizada no Garage Center for Contemporary Culture. O famoso designer de calçados Christian Louboutin também participou de sua criação. A segunda exposição – O Ar está em Chamas / “Aura de Paixão” esteve na Fundação Cultural Ekaterina. Em 2007, esta exposição em Paris foi coletada pela Fundação Cartier e incluiu mais de 550 obras de Lynch – fotografias, pinturas, desenhos (até em guardanapos). Sim, sim, Lynch era multi-talentoso. O colunista do RG conseguiu então ficar perto de Lynch quase o tempo todo, captando suas respostas às perguntas dos fãs russos. Aqui estão alguns:

Você fala de luz e pureza, mas há tanto sangue e violência em seus filmes e pinturas…

David Lynch: Onde quer que eu vá, recebo essa pergunta. Tudo isso é a nossa vida. Tem escuridão, violência, negatividade. Tudo isso faz história.

Que lugar o misticismo ocupa em seu trabalho?

David Lynch: O misticismo é a principal cola das minhas ideias. O mistério está em toda parte, e nós, humanos, somos como detetives: sentimos que algo está acontecendo e tentamos entendê-lo. Minhas ideias levam à criação do cinema.

O que você gosta de fotografar?

David Lynch: Mulheres nuas e fábricas. Estes são meus dois objetos favoritos. Para alguns pode parecer que não há nada de novo na nudez feminina. Mas isso é um equívoco. E as fábricas abandonadas são como catedrais.

Quantas realidades você tem?

David Lynch: Tenho 10 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. Assim como cada um de vocês.

Quais livros você gosta?

David Lynch: Francisco Kafka.

De quais escritores russos você gosta?

David Lynch: GÓGOL, Dostoiévski. Crime e Castigo é um ótimo livro.

Você diz que as ideias são como peixes e que na vida você precisa de tempo para pescá-las. Mas quem é o pescador?

David Lynch: Eu sou um pescador. E você também. E todas as pessoas são pescadores.

Que lema você daria ao seu trabalho?

David Lynch: Apaixonar-se por ideias.

Que ideia ajudará a tirar o mundo da crise?

David Lynch: Entender que você está lidando com uma crise pessoal. Então o mundo desaparecerá.

Sua impressão da Rússia.

David Lynch: A Rússia é um país místico incrível, cheio de surpresas e aventuras.