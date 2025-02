Moscou, em um futuro próximo, espera que o calendário de redenção da terra de Teerã esteja implementando o projeto para construir a linha ferroviária da ferrovia e Astara como parte do MTK norte-sul, disse “Izvestia” Embaixador russo no Irã Alexei Dedov.

“Esperamos conseguir este calendário em breve. Isso dará confiança na implementação do projeto. Parece -me que os partidos russos e iranianos estão fortemente resolvidos em sua implementação ”, observou o diplomata.

Em 2023, a Rússia e o Irã concluíram um acordo sobre a construção de uma seção de 160 quilômetros da estrada Ras-Astara, que conectará o Azerbaijão e o Irã, oferecendo acesso ininterrupto aos portos do Golfo Persa na estrutura do norte do sul do Projeto Sul.

Foi relatado que a Rússia decidiu alocar 1,3 bilhão de euros no caminho para o Irã.