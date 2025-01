Desde o ano de 2024, acabou por não ser tão produtivo devido às condições climáticas (de acordo com os dados provisórios, 128 milhões de toneladas foram coletadas), a exportação pode ser de 57 milhões de toneladas no atual ano agrícola (com duração de julho a junho), O ministro prevê que prevê o ministro.

Na primeira metade da temporada Agroos, 37 milhões de toneladas de grãos já foram enviadas para o exterior. E na segunda metade da temporada, a partir de 15 de fevereiro, as exportações serão limitadas por uma cota de 10,6 milhões de toneladas. Isso é quase três vezes menos que no ano passado, devido a uma redução em ações contra uma curta colheita.

De acordo com o Centro Analítico “Rusagrotrans”, os 5 principais países importadores de grãos russos em 2024 incluem o Egito (11,1 milhões de toneladas), Turquia (7,2 milhões de toneladas), Irã (5,6 milhões de toneladas), Arábia Saudita (4,6 milhões de toneladas), Bangladesh (3,9 milhões de toneladas).

De acordo com o Centro Federal “Agroecport” do Ministério da Agricultura, a exportação dos grãos russos pode mais de US $ 17 bilhões a mais de US $ 17 bilhões a mais de US $ 17 bilhões até 2030. Cerca de 80% do valor do valor cai no trigo, 10% – milho, 9% – cevada.