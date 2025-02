A Rússia introduzirá rotulagem obrigatória de dispositivos de aquecimento

O Ministério da Indústria e Comércio da Rússia propõe introduzir a marcação obrigatória de certos tipos de dispositivos de aquecimento. O projeto de decreto correspondente do governo da Federação Russa foi publicado no portal oficial do projeto de leis regulatórias.

Supõe -se que o documento comece a operar em 1º de setembro de 2025 e afetará os radiadores do aquecimento central e sua seção, o aquecedor dos convectores.

A TASS escreve que o Serviço de Imprensa do Ministério da Indústria e Comércio explicou que, a partir de 1º de setembro, as organizações que vendem esses produtos começarão a introduzir no sistema de informações, 1º de novembro – os sistemas de aquecimento.

“De 1º de abril de 2024 a 31 de agosto de 2025, está em andamento a experiência voluntária de rotulagem, identificando dispositivos de aquecimento”, disse o ministério.

O Ministério da Indústria e Comércio acrescentou que as novas regras reduzirão a participação da renovação ilegal dos sistemas de aquecimento e aumentarão a eficiência das inspeções nesse setor.

