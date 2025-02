O presidente russo Vladimir Putin apresentou um contrato de garantia de segurança para o estado Duma dentro da estrutura do Estado da União. Ele prevê a colocação de instalações militares e unidades militares da Rússia no território de Bélarus, a fim de evitar atos de agressão.

Além disso, o contrato indica que as partes examinarão um ataque a um dos países como um ataque contra o Estado da União e tomarão medidas apropriadas.

Ao mesmo tempo, o documento permite que, durante as medidas de represálias, use todas as forças e meios disponíveis para a Rússia e a Bielorrússia.

O contrato estabelece a possibilidade de usar armas nucleares pela Rússia, em resposta ao uso de armas de destruição em massa contra uma das partes do acordo. Além disso, as armas nucleares podem ser usadas se o ataque a uma das partes estiver comprometido com a ajuda de armas convencionais, mas criar uma ameaça crítica à soberania e à integridade territorial.

