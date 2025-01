A agência disse considerar insuficientes as medidas tomadas pela Comissão Europeia após o primeiro surto de febre aftosa na Alemanha numa exploração de búfalos em 37 anos.

Observaram também que uma das razões para o aumento da febre aftosa é o movimento descontrolado de gado em toda a UE, da Ucrânia através da Polónia.

Uma situação semelhante desenvolveu-se com a propagação do vírus da peste dos pequenos ruminantes: o surto de peste mais a leste foi registado na província de Tulcea, na Roménia, que faz fronteira com o distrito de Izmail, na região de Odessa.

Atualmente, surgiu uma ameaça de febre aftosa nos territórios da Ucrânia, República Checa, Polónia, Bulgária, Roménia, Eslovénia e Países Baixos.

Rosselkhoznadzor lembrou que vários países da Europa e do mundo introduziram restrições temporárias para a Alemanha devido à febre aftosa.