A saída de Trump do Acordo de Paris é preocupante para a mitigação das alterações climáticas, dizem especialistas

Donald Trump retirou na segunda-feira os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre alterações climáticas, tal como fez em 2016 durante o seu primeiro mandato como presidente, citando as emissões de carbono da China.

A mudança é particularmente preocupante para os países em desenvolvimento da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas). Os países devem definir os seus planos de acção para a próxima ronda de contribuições determinadas a nível nacional (NDC), a fim de permitir ao mundo restringir as temperaturas globais a 1,5°C acima da média pré-industrial.

O Acordo de Paris, um tratado internacional sobre alterações climáticas assinado em 2016, abrange a mitigação, adaptação e financiamento das alterações climáticas. Até 196 países aderiram.

“Retiro-me imediatamente da fraude injusta e unilateral do acordo climático de Paris”, disse Trump na segunda-feira num estádio no centro de Washington, antes da sua tomada de posse. “Os Estados Unidos não irão sabotar as nossas próprias indústrias enquanto a China polui impunemente”, acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos assinou a ordem executiva correspondente.

Ação climática global em risco Especialistas disseram que o mundo desenvolvido poderá ter dificuldade em preencher a lacuna deixada pela retirada dos EUA.

“Hoje, as economias europeias não estão em boa forma. A Europa e as suas populações enfrentam algum cansaço relativamente à sustentabilidade do clima verde, etc., mas isso não significa que estejam a recuar no seu próprio compromisso. No entanto, a sua capacidade para colmatar a lacuna deixada pela maior economia do mundo que não participa no pacto global pode não existir. Portanto, esta é uma questão de preocupação global e afecta os países em desenvolvimento que dependem da colaboração e apoio global”, disse Manjeev Singh Puri, Teri Distinguished Fellow.

Na reunião da COP 29 em Baku, o resultado global em termos do novo objectivo quantificado cumulativo (NCQG) sobre o financiamento climático levou muitos países, especialmente a Índia, a afirmar que 300 mil milhões de dólares estão muito aquém do que é necessário.

“Agora, quando a maior economia do mundo diz que não participará no acordo fundamental que levou a este resultado, o local onde o mundo poderia obter estes recursos diminui significativamente. Torna-se mais difícil para os países em desenvolvimento, especialmente os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, os PMA, os países mais pequenos, etc. O conjunto do qual os fundos podem ser retirados é bastante reduzido e, em segundo lugar, a capacidade é poder utilizar mecanismos de mercado, etc. tudo diminui. Isto está totalmente à parte do que está a acontecer na frente da mitigação e adaptação”, explicou Puri, que também é ex-embaixador na União Europeia.

Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, com uma participação de 25%. É também o segundo maior emissor de gases de efeito estufa (GEE).

Segundo especialistas em finanças climáticas, a medida também gera diversas incertezas.

“O impacto da saída dos EUA do Acordo de Paris poderá ser sentido em três frentes: ações climáticas dentro dos Estados Unidos, as implicações do financiamento para apoiar a transição no mundo em desenvolvimento, dado o importante papel dos Estados Unidos nele, e em a narrativa climática global. ação”, disse Vaibhav Chaturvedi, membro sênior do CEEW.

“Na frente narrativa global, podemos esperar que a UE assuma a liderança para manter os restantes países unidos, pelo menos durante os próximos quatro anos. Contudo, a acção nas outras duas frentes enfrentaria desafios. Não deveríamos esperar que o crescimento das energias renováveis ​​abrandasse nos Estados Unidos, dadas as realidades do mercado, mas poderíamos ver algum ressurgimento no sector do petróleo e do gás. Mais importante ainda, um golpe no financiamento climático e na reforma das instituições multilaterais seria, de facto, um golpe nas ações de mitigação e adaptação nas economias em desenvolvimento e vulneráveis”, acrescentou Chaturvedi.

Entretanto, a Índia deve permanecer firme no seu compromisso com a acção climática, para capitalizar oportunidades estratégicas em tecnologia, investimento, desenvolvimento industrial, meios de subsistência verdes e maior resiliência da economia, de acordo com outros especialistas.

A medida surge num momento em que os países da CQNUAC planeiam divulgar a sua terceira ronda de NDC, fundamentais para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para a adaptação às alterações climáticas. Especialistas financeiros disseram que os países poderiam reconsiderar as suas ambições antes de apresentarem a sua próxima ronda de NDC, que está agendada para Fevereiro.

Os NDC são uma parte fundamental do Acordo de Paris, que visa limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, que foi violado no ano passado. Em 2024 foi registada uma temperatura média global de 15,1°C, 1,6°C acima dos níveis pré-industriais, impulsionada por emissões recordes de gases com efeito de estufa.

“Existe a possibilidade de os países dizerem que não estamos a receber o capital que esperávamos. Portanto, poderão reduzir a NDC, mas isso não acontecerá imediatamente devido aos compromissos existentes. Irão encolher porque não obterão o capital constante, pois existe uma lacuna entre o compromisso e as perspectivas de capital”, disse Labanya Prakash Jena, especialista em finanças sustentáveis.

“Por exemplo, há dois anos, o Banco Mundial poderia ter comprometido dinheiro que poderia estar a fluir neste momento. Portanto, não terá um impacto imediato, mas você notará isso depois de 1 a 2 anos.”

Os riscos climáticos são agora riscos macroeconómicos e a política climática é agora uma política industrial. De acordo com outros especialistas em financiamento climático, ainda existem oportunidades importantes de colaboração na adaptação, resiliência e seguros contra crises climáticas, por um lado, e desenvolvimento e diversificação do desenvolvimento de tecnologias limpas, produção e cadeias de abastecimento, por outro. especialistas em finanças climáticas, acrescentando que muitos países provavelmente manterão o rumo em matéria de energias renováveis ​​e outras políticas de alterações climáticas, independentemente das mudanças a nível federal.

“Ainda é muito cedo para saber como isto irá acontecer. Já vimos os Estados Unidos abandonarem o Acordo de Paris uma vez e isso era amplamente esperado. Além disso, muitos estados provavelmente manterão o rumo em matéria de energias renováveis ​​e outras políticas. “sobre as mudanças climáticas, independentemente das mudanças no nível federal”, disse Vinay Rustagi, diretor da Premier Energies.

“Um desenvolvimento importante a observar são quaisquer alterações propostas pela nova administração à Lei de Redução da Inflação, que poderão ter um impacto imediato e tangível no sector mais amplo. Estas mudanças também poderão afectar negativamente os planos de investimento industrial das empresas indianas nos Estados Unidos, o que necessitaria de clareza quanto ao caminho a seguir. “É improvável que todas as outras grandes economias, como a Índia, a China, o Japão e a Europa, mudem a sua posição sobre as alterações climáticas e, nessa medida, esta medida não terá um grande impacto material em termos de planos globais de transição energética”, disse Rustagi.