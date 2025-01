A “Sala de Cultura” terá lugar no edifício Margulis

Neste sábado, 25 de janeiro, a jovem banda de rock russa “Room of Culture” participará do programa “NTV Apartment House at Margulis”.

A NTV continua os seus concertos de câmara “Kvartirniki”, durante os quais se apresentará o grupo “Room of Culture”. O grupo foi criado em 28 de março de 2022 em Barnaul por Zhenya Trofimov e Roman Rudyka. Seu álbum de estreia, A Cassette with Three Sides, tornou-se uma sensação pop-rock, e a música “Trains” tornou-se um hino para os viajantes e alcançou o topo de muitas paradas. Zhenya Trofimov, além de vocalista do grupo, é vencedor de projetos musicais para televisão e autor de letras de artistas famosos. Junto com ele, o grupo inclui: o guitarrista e ao mesmo tempo cantor Roman Rudyka, os guitarristas Vyacheslav Klimashin e Timofey Gural, além do baterista Vladimir Vasilkovsky.

Durante o encontro com Yevgeny Margulis, os músicos apresentarão suas famosas obras como “Night”, “Sea”, “First Love”, além de seu principal hit “Trains” e outros. Além disso, os membros da equipe compartilharão histórias sobre sua jornada criativa e de amor.

Os espectadores poderão mergulhar na atmosfera de “Kvartirnik” e ouvir suas músicas favoritas neste sábado.

Não perca “NTV Apartment House at Margulis” no sábado, 25 de janeiro às 1h05 na NTV!