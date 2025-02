A secretária de imprensa Carolyn Levitus fala sobre conseguir um papel histórico da Casa Branca, distrai os equívocos de Trump

O comunicado de imprensa da Casa Branca Carolyn Levitt se juntou à apresentadora da Fox News, Lara Trump, para sua primeira reunião de entrevista na televisão, quando ela lançou oficialmente seu papel histórico no governo Trump.

Levit já é Fazendo sua marca no povo americano por mês para ser o secretário de imprensa da Casa Branca. Em 27 nativos de New Hampshire, ele é a primeira pessoa da geração Z a manter o título.

“Definitivamente, nunca imaginei isso, mas amo meu trabalho. Sou tão honra e humilde que sou para ser o secretário de imprensa do presidente Trump, que, como você disse, é realmente o presidente mais dinâmico em nossas vidas e isso é tão abençoando a todos Todo mundo por dia, quando eu apareço neste lugar – a bela Casa Branca – para trabalhar.

Karoline Leavitt oferece palavras de sabedoria para mulheres jovens no CPAC: “Apenas acredite em si mesmo”

Leavitt trabalha para trazer novos votos para a Casa Branca, aplicando um assento rotativo de “nova mídia” perto de seu pódio para permitir que a mídia não convencional e as fontes recebessem informações do governo de Trump.

Levitus espera a oportunidade de “trazer a verdade e os fatos ao pódio”, disse ela.

“Infelizmente, a mídia principal foi cegada por esse viés-esse viés anti-thrump-e é realmente muito triste porque, em vez de lidar com pessoas que estão realmente interessadas em integridade jornalística e encontram a verdade nos fatos, eles são, eles são , Eles são eles, eles são eles, são eles, eles são eles, são eles, são eles, são, eles são eles, eles são eles, eles são, são, eles são eles, eles são eles são Eles, eles são, são, são, são você, entrando nesta sala com uma história e preconceito pré -criados “, disse Livit à Fox News Lara Trump.

“O presidente fala a verdade. Ele fala diretamente com sua mente – é apenas meu trabalho preparar e descobrir qual é a verdade sobre quais são as notícias falsas e, em seguida, apenas trazê -lo para o pódio”.

Levitt começou sua jornada política para a Casa Branca no Serviço de Correspondência. Mais tarde, ela se juntou à equipe como secretária de imprensa assistente, assistindo ao ex-secretário de imprensa da Casa Branca, agora um “excelente” co-agressor McNani.

– Quem é Carolyn Levítico? Crônicas especiais sobre a nova nação Fox A ascensão da secretária de imprensa da geração Z

Ele agora está trabalhando para o presidente Donald Trump, a levita dissipou uma série de conceitos errôneos para ele.

“Acho que a melhor coisa sobre ele que aprendi é que ele é um ótimo ouvinte. Ele aprecia a opinião de todos na sala. É fascinante para mim como líder do mundo livre, que ele está interessado em tudo o que ela pensa em seu quarto ”, disse ela.

Levit também acrescentou que ele era “generoso com seu tempo”.

“Às vezes significa que estávamos atrasados ​​o dia todo … O tempo de Trump é uma coisa real, mas é porque ele é muito hospitaleiro e generoso ao longo do tempo”.

Levitz enfatizou como se tornar mãe no ano passado, deu a ela “um grande ponto de vista da vida e esse louco mundo da política em que vivemos”.

“Quero que meu filho cresça na América Livre, que estudamos e aprendemos em nossas salas de aula … então realmente o inspira a ser um pouco pior do que você jamais pensou que poderia ser”, acrescentou Levit.

Clique aqui para obter o aplicativo Fox News

“Minha opinião com Lara Trump” foi ao ar no sábado às 21:00.

“Fico feliz em devolver minha voz à Fox News, para falar diretamente com o povo americano e enfatizar o que torna este país tão bom. Ao cobrir o sucesso da era de ouro da América, onde essa oportunidade me levará no futuro”. Lara Trump, que também é a ex-co-presidente do Comitê Nacional Republicano, disse sua estréia anteriormente.

A Madison Colombo, da Fox News Digital, contribuiu para este relatório.