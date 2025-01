A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, discute o ataque cibernético à China, o papel da COVID na inflação e a controvérsia da fusão da US Steel

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, discutiu várias questões críticas, incluindo um grande ataque cibernético atribuído a intervenientes patrocinados pelo Estado chinês, o seu impacto nas relações EUA-China e as suas potenciais ramificações. Yellen também abordou o papel dos gastos de estímulo relacionados com a COVID na contribuição para a inflação, oferecendo uma visão sobre as actuais perspectivas económicas. Além disso, esclareceu o polêmico bloqueio da fusão US Steel-Nippon Steel, defendendo o processo de revisão completo e abstendo-se de comentar sobre a disputa legal em curso.

Ataque cibernético por atores patrocinados pelo Estado chinês Yellen expressou grande preocupação com um recente ataque cibernético a estações de trabalho do Tesouro dos EUA, atribuído a intervenientes patrocinados pelo Estado chinês. Yellen classificou o ataque como uma “tremenda preocupação” e enfatizou que foi prejudicial às relações EUA-China. Ele disse: “Não é algo que construa confiança em nosso relacionamento, e tomaremos e tomaremos medidas contra os perpetradores de ataques cibernéticos da China e de outros países”.

Yellen revelou que levantou a questão durante uma reunião virtual com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, no início desta semana. Ele também mencionou que o Tesouro informaria os legisladores dos EUA sobre o ataque.

Estímulo pandémico e inflação Durante a entrevista, Yellen foi questionada sobre o papel do estímulo do governo dos EUA na inflação durante a pandemia da COVID-19. Embora tenha reconhecido que os problemas e a escassez da cadeia de abastecimento foram os principais impulsionadores do aumento dos preços, admitiu que os gastos com estímulos poderiam ter contribuído para as pressões inflacionistas. “O mercado de trabalho esfriou, mas está em boa forma”, disse ele, acrescentando que dados econômicos recentes dos EUA sugeriram que as taxas de juros poderiam permanecer mais altas do que o esperado.

Derretimento de aço americano Yellen também abordou o polêmico bloqueio à aquisição da US Steel pela Nippon Steel. Esclareceu que a fusão foi objecto de uma “análise aprofundada” por parte do Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), que tem a tarefa de analisar os investimentos estrangeiros quanto a potenciais riscos para a segurança nacional. Yellen explicou: “O CFIUS analisou os detalhes, como sempre faz nesta situação, e preparou uma análise abrangente para apresentar ao presidente”.

No entanto, ele se recusou a comentar sobre o litígio em andamento relacionado à fusão bloqueada, o que gerou uma ação judicial alegando que a revisão foi tendenciosa. “Há litígios em andamento em relação a este caso e, como diretora do CFIUS, lamento que haja muito pouco conteúdo substantivo que eu possa contar sobre isso”, acrescentou ela.

Os comentários de Yellen surgem num momento crítico, numa altura em que os Estados Unidos continuam a navegar num cenário global complexo, marcado por desafios económicos e preocupações de segurança nacional. Os comentários do Secretário do Tesouro sobre segurança cibernética, inflação e fusões empresariais destacam os esforços em curso para resolver questões nacionais e internacionais que afectam a economia dos EUA.

