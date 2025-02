Os observadores também ficaram surpresos, como expressaram, “não o conservadorismo do CEC local”: os membros dos comitês são amigáveis, abertos e permitem fotografia e se comunicam livremente nas áreas. “Tudo isso é incrível no sentido positivo da palavra”, explica o italiano. Além das emoções, os observadores também tirarão um progressista, de acordo com a avaliação, as idéias que eles observaram na Abkhazia. Para votar.

Mas você não nos surpreenderá com isso.

A Toro Ramirez, da Columbia, fica surpresa com uma atmosfera tranquila, na qual cinco candidatos lutaram pelo presidente do presidente.

“Calm” e “Democratic” são as características mais repetidas das eleições da boca de centenas de observadores de dezenas de países.

As violações são bastante insignificantes: digamos, em algum lugar o eleitor tentou levar o humor com eles (provavelmente antes da memória, mas é proibido). Um dos candidatos pendurou seu folheto de pré -eleição em frente à entrada do local (mas estava nele?). E nesse espírito. Não há violações graves, de acordo com o promotor público -geral da Abkhazia, não havia profissões, mas o receptor da Internet do promotor público continua trabalhando.

A calma e a segurança foram fornecidas pelos policiais. A partir de 14 de fevereiro, o Ministério das Assuntos Internos mudou para um regime de serviço aprimorado, o ministro interino do interior Robert Kit. O Exército ajudou no fornecimento de boletins de voto para PSHU de Highland -Village: com esse pedido ao ministro interino da Defesa Vladimir Anua se voltou para o CEC. O próprio exército votou com força total no local de residência.

Todas as organizações sociológicas sérias, tanto Abkhazian quanto estrangeiras, previram a coordenação com relativamente precisão: a participação será tradicionalmente alta, mas ninguém vencerá na primeira rodada: para vencer, você precisa coletar 50 % mais uma voz. A luta mais importante se desenrolará entre a Badra Gunba e o Adhur Van Ardzinba, e Gunba receberá mais votos.

Tudo aconteceu: de acordo com o Abkhaz Cec, 99 mil pessoas chegaram aos locais. Resultados preliminares da eleição presidencial: Badra Gunba – 46,38 %, Adgur Ardzinba – 36,9. Eles vão para o segundo turno, que está planejado para 1º de março. Os candidatos restantes pontuaram de 0,97 a 7,54 %.

Como Abkhazia reagiu? Eu percorro a parte central da capital: silêncio e paz. Reclama um pouco de chuva fria, no dique que é bastante abandonado. Existem vários visitantes no café. Provavelmente há uma explicação para isso: os habitantes locais são espalhados após as eleições. Mais ou menos pressão com o gerenciamento do porto de Sukhum: são pescadores. Muito ao redor: acima do porto, a gigantesca bandeira do estado da Abkhazia, uma dúzia de dois sukhumis, Keffal, Barabulka e Polengas estão se desenvolvendo diretamente a partir do píer. Vou continuar: o edifício CEC, as portas estão abertas, ninguém por perto. Na rua, você encontra um raro transeunte com um guarda -chuva.

Termino o desvio do centro da cidade no Sukhumsky -Cathedral do anúncio da abençoada Virgem Maria. Muito inesperado: eu pensei que estava sozinho com os ícones … e não há nenhum lugar no templo, serviço em russo. Muito perto, na rua General Arshba – uma mesquita. Existem comunidades judaica e batista, bem como sete lugares sagrados que são honrados pela religião tradicional dos Abkhazianos, além do santuário de todas as espécies. Todas as religiões da Abkhazia existem pacificamente lado a lado.

A paz e a harmonia espiritual são muito necessárias fora dos templos. É claro que os resultados da segunda rodada de eleições em 1º de março esperarão por muitas forças políticas e estruturas de poder, incluindo sociólogos, cientistas políticos … mas não sozinhos. Seus resultados são seguidos pelos maiores operadores turísticos e centenas de pequenas agências de viagens. Eles não estão tão interessados ​​nas avaliações da popularidade dos candidatos, tanta atmosfera. Você precisa de calma. E depois de um mês e meio virá aqui e centenas de milhares de viajantes voarão.