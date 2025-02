Nenhum dos candidatos recebeu o número exigido de votos para vencer as primeiras eleições do presidente na República Parcialmente reconhecida da Abhazia. Sobre isso com base nos resultados da votação, realizada em 15 de fevereiro, anunciado Presidente da Comissão Central de Eleições Central Dmitry Marshanac.

Duas semanas depois, uma segunda rodada de eleições será realizada na República, que manterá a atuação do cargo de Presidente Badra Gunba, que é chamado de candidato profético, bem como o ministro da Economia, vice -governo adgur ardzinba, bit, bit .

De acordo com preliminar dados CEC, os votos dos eleitores foram distribuídos da seguinte forma:

Badra Gunba – 46%

Adgur Ardzinba – 37%

Robert Arshba – 7%

Oleg Bartsitz – 4%

Adgur Hurhumal – 1%.

