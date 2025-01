A seleção plus size da Revolve é incrivelmente boa: 26 itens que adoro

Há anos venho olhando as peças chiques dignas do Instagram no site da Revolve, apenas para perceber que raramente estão disponíveis no meu tamanho (US 16). Eu costumava me sentir excluída do mundo da moda, mas ultimamente tenho notado uma mudança. Desde que a marca se uniu ao influenciador Remi Bader para uma colaboração exclusiva pós-pandemia, a Revolve vem oferecendo tamanhos cada vez maiores (finalmente!!!).

Embora a Revolve ainda tenha um longo caminho a percorrer no que diz respeito ao tamanho verdadeiramente inclusivo, as melhorias nas últimas temporadas dão-me esperança de que a maré esteja a mudar para melhor, à medida que os compradores optam por estocar tamanhos maiores e mais inclusivos.

A Revolve finalmente tem peças que parecem tão bonitas quanto parecem, desde blazers grandes e modernos até aqueles vestidos de noite matadores que tenho cobiçado. Claro, a seleção ainda não é grande, mas cada adição parece uma vitória e, honestamente, estou aqui para isso. Abaixo, percorra os melhores itens Revolve plus size que realmente me fazem querer acertar Adicionar ao carrinho.

4º e imprudente Jaqueta Polly Meu queixo está no chão: custa menos de US$ 100!

Bom americano Gola grossa e confortável Espera-se que o chocolate rico seja uma das melhores tendências de cores de 2025.

Bom americano Bom Jean Baril Aos meus olhos, a Good American faz o melhor jeans em qualquer tamanho.

Doce Vita Bota larga Auggie para panturrilha A inclusão de tamanhos não se aplica apenas às roupas: essas botas largas são perfeitas para quem tem pernas mais largas para um ajuste confortável e perfeito.

4º e imprudente Saia Madalyn Nesta temporada, adoro usar micro bolinhas, principalmente no formato desse vestido slip estampado.

Nu Vice A jaqueta Sélène Jaquetas com efeito camurça são a chave para parecer instantaneamente elevado, mesmo se você estiver vestindo uma camiseta branca velha e jeans.

Precisa de um vestido para uma gala? Te peguei.

Bom americano Top de veludo fora do ombro Embora o veludo possa parecer incrivelmente codificado para férias, este elegante top sem ombros funcionará em qualquer ocasião quando combinado com uma saia preta simples ou calças esvoaçantes.

Esses jeans estampados Miaou gritam “It girl” para mim.

4º e imprudente Top espartilho Gemma Você pode obter o visual completo!

Bom americano Suéter virgem Um toque de vermelho deixa qualquer roupa 10 vezes mais chique.

Sam Edelman Bota larga Sylvia para panturrilha

Cidadãos da humanidade Calça Brynn com cordão

Outra descoberta do Afrm à qual não posso dizer não.

AFRM Macacão Kiki Perfeito para usar sob um casaco de pele sintética que vai até o chão. Esposa da máfia, alguém?

Bom americano Body decotado com decote alto Estou obcecada por todo esse look tonal, principalmente combinado com o cinto de camurça rum e uva.

Agol Harper reto de cintura média A linha ampliada da Agolde vai até 34, o equivalente ao tamanho 18 dos EUA.

Schutz Bota larga Maryana Embora eu nem sempre seja o maior fã do estilo de bota de cowboy arredondada, este par branco com relevo de crocodilo é tão estiloso que funciona para mim.

Bom americano Body de mergulho Você não percebe que tenho uma queda por muito bom Bons princípios americanos?

Bom americano Calça pull-on Essa lavagem super escura é *beijo do chef.*

4º e imprudente Luisa Corset Coquettecore gostaria de uma palavra.

Bom americano Comprometemo-nos a ajustar a jaqueta Uma jaqueta de caminhoneiro superdimensionada perfeita.

Agol Perna larga e curva baixa

É o top perfeito para levar do escritório para um encontro noturno.

Bom americano Blazer trespassado decorado Isso é dar o caminho certo ao chefe de uma empresa.