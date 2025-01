A sentença que aumenta a pensão: aqui você lê o que é preciso fazer para ter o abono recalculado

Ignácio Stagno 21 de janeiro de 2025

Uma declaração recente de Cassação apresentado no final deste ano, abre novos cenários para o cálculo dos benefícios previdenciários. Como se sabe, os pensionistas podem solicitar a exclusão do cálculo das contribuições para a acumulação a recolher que sejam consideradas pouco vantajosas: ou seja, um período de até cinco anos durante o qual o valor pago é menor, talvez para pessoas com baixa remuneração empregos. Porém, agora esta oportunidade é dada não só a quem está prestes a abandonar definitivamente o emprego, mas também a quem já se reformou. Estamos a falar da chamada neutralização de contribuições, que permite neutralizar o impacto dos pagamentos efectuados nos últimos anos antes da reforma, o que poderia reduzir o valor dos tratamentos previdenciários devido às suas características desfavoráveis.

É o acórdão número 30.803/2024, de 2 de dezembro do Supremo Tribunal Federal, que altera o cálculo do abono. E esta notícia diz respeito a quem opta por aceder ao tratamento previdenciário com saque antecipado; os últimos cinco anos podem, portanto, ser neutralizados. Como nos explicam os advogados Celeste Collovati e Massimo Leonardique, com a empresa Dirittissimo, é líder no domínio da segurança social, esta decisão poderá ter consequências importantes: “Em primeiro lugar, o Tribunal estabeleceu que, ao atingir a idade de reforma da pensão de velhice, a pensão de antiguidade é equivalente à velhice. Consequentemente, as regras da pensão de velhice aplicam-se também à pensão de velhice, incluindo a possibilidade de neutralizar os períodos de contribuição menos favoráveis ​​para o cálculo da pensão. Mas há mais. Na verdade, a decisão permite que quem já está reformado receba um subsídio que tem em conta toda a sua carreira, tornando o valor mais compatível com o que pagou: “O princípio fundamental que emerge da decisão é que o sistema de pensões respeite e de forma a garantir a equidade ao longo da carreira do contribuinte, evitando que períodos de contribuição em anos de salários mais baixos penalizem significativamente o tratamento previdenciário.





A neutralização dos períodos desfavoráveis ​​permite obter um cálculo das pensões mais justo e adequado à realidade laboral do indivíduo”, explicam os dois advogados. Mas este acórdão também pode afectar diversas posições individuais que exigem um recálculo do montante do prémio de segurança social: “Do ponto de vista jurídico, esta abordagem tende a personalizar o tratamento previdenciário, tendo em conta as diferentes condições económicas e de trabalho em que uma carreira profissional ocorreu. O Tribunal de Cassação adere essencialmente ao princípio constitucional da igualdade e tenta evitar que situações coincidentes prejudiquem um cidadão em idade de reforma”, acrescenta o advogado Collovati. Na verdade, esta abordagem representa, sem dúvida, uma evolução jurídica importante em comparação com o passado, onde o histórico profissional do contribuinte era por vezes ignorado em favor de um cálculo puramente numérico baseado em períodos de contribuição e remuneração. Mas as novidades para os aposentados não param por aí. Falando em controle: também há uma série de novidades na área de cálculo de competência em fevereiro. Assim como o de janeiro, o valor de fevereiro será reavaliado com base na inflação: para 2025 a alíquota será de 0,8%, conforme confirmado pelo Decreto do Ministério. Os atrasos nas pensões serão liquidados no recibo de vencimento de fevereiro de 2025 Janeiro de 2025.

Muitos aposentados nem receberam os aumentos previstos em lei em janeiro Orçamento 2025 porque a reavaliação esperada não foi aplicada. Para as pensões de fevereiro, há duas datas diferentes a assinalar no calendário: sábado, 1 de fevereiro, para correntistas postais, e segunda-feira, 3 de fevereiro, para correntistas bancários à ordem. Portanto, preste muita atenção ao comprovante de pagamento. Para visualizá-lo, você precisará acessar sua área reservada no site do INPS. A publicação do documento previdenciário com todos os detalhes ocorre por volta do dia 20 do mês anterior, portanto o documento referente ao mês de fevereiro deverá estar disponível aos aposentados dentro de algumas horas. Por fim, lembramos que o esquema de reavaliação seguirá os seguintes limites: para valores de pensões até 4 vezes o mínimo, o reajuste será igual a 100%; para valores de pensões superiores a 4 e até 5 vezes o mínimo o reajuste é de 90%; para montantes de pensões superiores a 5 vezes o mínimo, este valor é de 75%.