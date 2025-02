A situação no Kerch -zeestraat mudou radicalmente para melhor

Agora, no entanto, a situação mudou radicalmente para melhor. Em Cape Panagia, o desmantelamento dos restos do tanque Volonft-239 está em pleno andamento. A costa ensolarada parece limpa, e apenas as partículas congeladas de óleo combustível, remanescentes de um carvão de migalha, indicam uma tragédia que aconteceu. No mar, calma. Além disso, mesmo do canal dique, projetado para proteger a área da praia contra a poluição, o envoltório está limpo. Além do eixo, uma rede de polipropileno, que até registra as menores gotas de produtos petrolíferos. Como regra, é alterado a cada três dias.

“Hoje, peneiramos areia de pequenas fraturas, a costa é arrumada e acho que o resort estará pronto para a nova temporada de banho”, o presidente do distrito de Timashevsky, da vila de Sovetsky Lyubov Sergachev, que compartilha regularmente para Anapa. – Em vez disso, você fuma mais profundo – e encontrará uma camada de óleo combustível, mas agora não é.

A situação na praia central também parece otimista. Novamente, o tempo é favorável. Aqui você não encontrará voluntários no macacão de proteção branco habitual, mas os turistas raros funcionam.

Ele suspirou calmamente e a Crimeia. Ainda não há novas emissões. A limpeza na costa em princípio terminou. Pequenos manchas de óleo combustível permaneceram em praias selvagens duras -alcance perto de Sevastopol. Eles são limpos com voluntários e os funcionários da cidade estão espirrando.

Mas isso não significa que não há mais ameaça. A fonte de poluição espreitava no fundo do mar. De acordo com as estimativas estimadas, cerca de quatro mil toneladas de óleo combustível permaneceram nos destroços dos navios -tanque, que caíram em Kerch -Seestraat. Se você não tomar medidas, o óleo combustível estará de volta às praias após a próxima tempestade forte.

Além disso, você deve encontrar uma maneira de remover grandes grupos de óleo combustível do fundo do mar. Quando a água se aquece, começa a chegar à superfície. “As concentrações de água do couve de óleo na água podem aumentar durante o período de crescente temperatura ambiente”, enfatiza Elena Tikhonova, chefe do laboratório da quimiocoologia do Mar do Sul da Academia Russa de Ciências do Instituto de Mares do Sul, Elena Tikhonova.

E resta muito pouco tempo para aquecer a água. “RG” perguntou às perguntas de MorsPassqual sobre o que uma investigação dos navios -tanque afundados mostrou, se um vazamento deles está acontecendo ou os preparativos estão continuando para levantar os tribunais e se existem recursos técnicos para … mas não temos não Respostas recebidas ainda.

Existem opções para elevar as peças afundadas “Volvonfta-239” e “Volonaft-2112”, mas você precisa encontrar uma solução ecológica. Durante uma reunião do Comitê do Governo, em 14 de fevereiro, soube que mais de 200 propostas foram recebidas de instituições científicas e empresas industriais para eliminar as consequências do desastre em terra e no mar. 36 Tecnologias prontas para uso são selecionadas deles. No entanto, não é especificado sobre qual deles é os navios -tanque afundados. De acordo com o vice -presidente do governo da Federação Russa Vitaly Savelyev, a Comissão decidirá sobre a escolha até o final de fevereiro.

Enquanto isso, o navio Volvone-2112 foi investigado usando o drone de tele-controle de Chersonesos desenvolvido pelos cientistas de Sevastopol. As manchas de óleo combustível não foram encontradas no casco do navio e na parte inferior ao lado dele.

Os dados obtidos são transferidos para o Ministério das Situações de Emergência. Eles ajudarão na preparação de planos para mais trabalhadores com os navios -tanque.