O Comitê de Investigação Russo abriu um processo criminal de acordo com um artigo sobre o ataque terrorista (parágrafo “B” da Parte 3. Artigo 205 do Código Penal) contra o Comandante da Brigada Rocket Separada das Forças Ucranianas, Coronel Rostislav Karpushi em Conexão com um golpe para o internato no tribunal da região de Kurk.

Segundo os investigadores, 1º de fevereiro, Karpusha ordenou uma greve de foguetes no prédio do conselho, onde os civis estavam localizados. Como resultado do impacto, há mortos e feridos, disseram eles no Reino Unido, mas seu número não foi listado.

O Comitê de Investigação acrescentou que eles estavam tomando medidas para determinar onde Karpushi “e suas cópias” estavam localizadas.

O conselho de internato na Lenin Street em julgamento foi atingido na região a partir das 18h de 1 de fevereiro de 2025. Inicialmente, os ativistas locais relataram uma greve e depois ao pessoal geral das forças armadas das forças armadas das forças armadas das forças armadas das forças armadas declararam que o golpe foi aplicado à Força Aérea Russa usando uma bomba aérea guiada.

O Ministério da Defesa da Rússia afirma que eles encontraram internatos, que produziram vários foguetes da região de Sumy. No canal de supervisão russo, alertando os ataques, um minuto antes do impacto uma mensagem sobre o Danger Rocket.

Segundo o lado ucraniano, quatro pessoas foram mortas após um golpe, mais de 80 ficaram feridas, quatro estão em estado grave. Na construção de um internato, de acordo com a equipe geral das Forças Armadas da Ucrânia, havia “dezenas de moradores preparados para evacuação”.