A SK verificará as informações sobre ataque de cães ao Voronezh no distrito sudoeste

De acordo com um morador de Voronezh, cães agressivos o atacaram no otimista do Parque Forest quando o homem foi ao Instituto do Ministério dos Assuntos Internos. Os investigadores do IC organizaram uma verificação de pré-investigação desta mensagem publicada em redes sociais.

O homem disse que O incidente ocorreu Nos otimistas do Patriots Avenue Forest Park.

– Três cães agressivos saltaram no caminho da floresta ao longo da estrada para o Instituto do Ministério dos Assuntos Internos. Um deles de repente roubou por trás e mordeu minha perna. Economizou que eu tinha calças densas – a besta não podia mordê -las, mas deixou as abrasões “, disse a vítima na página do VK em público” My and Your Voronezh “.

Os investigadores serão cercados pela vítima e, se necessário, pesquisas especializadas serão realizadas. Então, dentro da estrutura de uma auditoria processual, a pesquisa será oferecida a uma avaliação legal da ação dos funcionários públicos aos governos locais e à organização responsável por realizar o trabalho na captura de animais sem -teto

No Conselho Distrital de Sovetsky, eles disseram que a saída dos otimistas dos Parques Florestais estava programada para quarta -feira, 5 de fevereiro. No caso de os indivíduos agressivos serem notados, assim como o procedimento obrigatório de OBBV, eles serão levados ao receptor. O homem ferido foi convidado a ingressar na Comissão, que consistiria em representantes do Departamento de Ecologia e Medicina Veterinária, a administração do Conselho e do Empreendedor, que está envolvido em captura.