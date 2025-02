A sobrinha do ex -primeiro -ministro de Tamil Nadu, Jayalithaa, move a Suprema Corte em busca do retorno das propriedades confiscadas

Os herdeiros legais do ex -primeiro -ministro do Tamil Nadu, J Jayalithaa, abordaram a Suprema Corte que desafia uma ordem do Tribunal Superior de Karnataka, na qual ele rejeitou o retorno das propriedades do antigo chefe da AIADMK, confiscado em um caso de um caso de ativos desproporcionais.

É o caso de sua sobrinha que, desde que um apelo contra a absolvição de Jayalithaa foi suspenso após sua morte em dezembro de 2016, seus herdeiros legais têm o direito de reivindicar todas as propriedades, móveis e imóveis, que foram confiscadas e anexadas no relacionamento com o caso.

O peticionário também indicou que, após a ordem do Tribunal Superior de Karnataka, o Tribunal Especial aprovou uma ordem de 29 de janeiro de 2025 transferindo as propriedades confiscadas ao governo de Tamil Nadu e instruiu o Registrador, Tribunal Civil da cidade, Bengaluru para Faça as providências necessárias para tomar as providências necessárias. Entregar as propriedades ao governo do estado.

O peticionário também argumenta que está apresentando o apelo da herdeira legal de classe II de sua tia Jayalithaa, buscando o retorno da propriedade, móvel e imóvel, para elevar o apego em relação aos ativos imóveis.

O apelo estabelece que o estado de Karnataka havia desafiado a ordem do Tribunal Superior que absorveu o falecido J Jayalithaa. No entanto, desde que ele morreu durante o processo, os apelos criminais contra ela haviam diminuído após sua morte.

Portanto, de acordo com o peticionário, como apelo, a Diretoria do Tribunal Especial para Confisco/Confisco de Propriedade em anexo não é aplicável a ele.