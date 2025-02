A sonda encontrou Pak Man ‘ligado’ à esposa de Gaurav Gogoi visitou a Índia 18 vezes: BJP

Uma investigação inicial constatou que o Sheikh Ali Tauqeer nacional paquistanesa, que é Dizem que está ligado à agência de espionagem ISI do Paquistão e supostamente tem Laços com a esposa britânica do deputado do Congresso Gaurav Gogoi, Elizabeth Colburn, A Índia visitou 18 vezes até o momento, na quinta -feira, disse o ministro principal de Assam, disse Himanta Biswa Sarma, quinta -feira.

Falando na Assembléia de Assam durante a moção de agradecimento no discurso do governador, Sarma também disse que as descobertas preliminares são “muito fatais” para o partido do Congresso e terão um “grande impacto” na política do estado.

No início desta semana, a polícia de Assam estabeleceu uma equipe de pesquisa especial (SIT) para examinar as atividades das redes sociais de Sheikh e sua suposta interferência nos assuntos internos da Índia. Segundo os relatos, o cidadão paquistanês, consultor da Comissão de Planejamento do Paquistão e ex -colega de Colburn, foi acusado sob várias seções da Lei de Bhartiya Nyay Sanhita (BNS) e da lei das atividades de ingro (Prevenção) (UAPA) .

“Em três dias, a polícia de Assam se senta no caso descobriu que Ali Tauqeer Sheikh visitou a Índia 18 vezes. Agora, saberemos quem o convidou e o organizou durante essas visitas”, disse o primeiro -ministro.

“De acordo com as informações iniciais, os fatos são muito fatais para o Partido do Congresso. Como pessoa responsável pela assembléia, estou dizendo isso. Prometo à Assembléia Assam que vamos quebrar a rede Ali Sheikh. Dê -nos três meses e nós Informarei tudo sobre tudo na sessão de agosto “, acrescentou.

Sarma também disse que as atividades on -line do Sheikh se concentraram nos imigrantes de Assam, que descreveram uma “tentativa de interferir nos assuntos internos da Índia”.

“O Sheikh aparentemente trabalha em um grupo de ação climática. Mas seus tweets e atividades de mídia social estão em imigrantes de Assam. Essas são uma tentativa de interferir nos assuntos internos da Índia”, disse ele.

Slugfest Political

Enquanto isso, o Batalha política entre o BJP dominante e o Congresso da oposição Ele se intensificou depois que o partido de açafrão acusou a esposa de Gogoi de ter conexões com a inteligência entre os serviços da agência de espionagem do Paquistão (ISI).

O BJP também acusou Colburn de rejeitar a cidadania indiana durante os últimos 12 anos e a participação em atividades prejudiciais para a segurança da Índia. Eles também afirmaram que, após o casamento com Colburn, Gaurav Gogoi levantou questões no Parlamento sobre questões de defesa sensível, uma acusação de que o deputado do Congresso descartou como falso.

No meio de uma política acalorada de Slugfest, o gabinete de Assam decidiu não apresentar nenhum caso contra Gogoi ou sua esposa, mas ordenou que o Diretor Geral da Polícia do Estado (DGP) registrasse um FIR contra o xeque.

Além disso, o governo do estado anunciou planos de instar o Centro a investigar a participação de Colburn nas campanhas eleitorais no distrito eleitoral de Kaliabor, onde Gogoi obteve duas vitórias parlamentares, apesar de ter cidadania britânica.