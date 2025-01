A sugestão do ChatGPT de um exame médico salvou minha vida, afirma o homem; Internautas dizem: ‘Feliz por você’

O chatbot de inteligência artificial (IA) ChatGPT tornou a vida mais fácil para muitos profissionais e empresas, mas um usuário de mídia social afirmou que ajudou a salvar sua vida ao diagnosticá-lo com uma doença grave e com risco de vida após se sentir mal após fazer exercícios, relatou NDTV.

“Também usei o ChatGPT para analisar os resultados do meu laboratório, que estavam de acordo com o que a equipe médica estava dizendo. Eu sabia o que estava acontecendo antes mesmo de o médico me contar o que estava acontecendo, por causa da análise feita pelo ChatGPT.” ele acrescentou.

Um quarto comentou: “Que história ótima!!!!!! ChatGPT também salvou minha vida no CATS. Meu veterinário quis sacrificar meu gato porque achou que tinha coágulos sanguíneos nas patas traseiras. Recusei porque não acreditava que ela estivesse certa. Coloquei todos os seus sintomas no ChatGPT enquanto esperávamos pelos laboratórios e ele disse para o veterinário verificar se havia pressão alta. Com certeza, ele tinha pressão alta e não tinha coágulos nas patas traseiras. Isso foi há 18 meses. Se você sabe falar com o ChatGPT, pode ser realmente uma ferramenta útil para defender a sua saúde! Obrigado por compartilhar.”