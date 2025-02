A superfície do incêndio na fábrica de eletricidade em Moscou aumentou para 800 metros quadrados

A área de incêndio no prédio no território da fábrica de eletricidade de Moscou aumentou para 800 metros quadrados, relata relata de borlas em relação à sala de emergência.

Anteriormente, a superfície de incêndio era estimada em 100 e depois a 300 metros quadrados. A rápida expansão do incêndio foi facilitada pelos pisos de madeira do edifício, disse o Ministério da Emergência.

Não está claro se as pessoas ficaram em um prédio em chamas. Anteriormente, o Ministério da Emergência disse que mais de 90 pessoas haviam sido salvas nos andares superiores, e mais de 120 poderiam ter deixado por conta própria. Por dados O Telegram Base Channel, com envenenamento por não-bebedores de produtos de combustão, foi hospitalizado por 13 pessoas (oficialmente relatou três hospitalizados no Departamento de Saúde de Moscou).

De acordo com dados preliminares, a causa do incêndio pode ser uma fiação ou sobrecarga incorreta em seu trabalho.

No edifício onde ocorreu o incêndio, existem vários estúdios, oficinas criativas e organizações para atividades ao ar livre. Em conexão com hoje em dia no sábado, havia muitas pessoas lá.