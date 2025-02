A Suprema Corte atinge o governador de Tamil Nadu, RN Ravi: você não pode sentar em faturas sem se comunicar

A Suprema Corte marcou na sexta -feira a criação de um “ponto de morte” se o governador mantivesse seu consentimento dos projetos de lei aprovados pela Assembléia Legislativa sem qualquer comunicação com o governo do estado e se perguntou como o ponto morto seria resolvido.

Os juízes de JB Pardiwala e R Mahadevan disseram que o governador de Tamil Nadu, Rn Ravi, não poderia simplesmente sentar -se em contas com base na percepção de nojo com a lei central, sem comunicar sua opinião.

“Quando o governador sente que o projeto de lei sofre de nojo, que não se enquadra no escopo de mudanças, alterações etc., então, temos uma consulta. Se o governador for um primo facie da opinião de que o projeto de lei sofre repugnante. Eu levo isso para a notificação do governo do estado?

O banco continuou acrescentando: “Se o desgosto é algo que perturbou o governador, o governador deveria ter trazido imediatamente a notificação do governo, o que poderia ter reconsiderado tais projetos de lei”.

O juiz Pardiwala questionou o estado dos projetos de lei, que foram reservados para a consideração do presidente pelo governador.

“Se você tem a opinião de que esse projeto de lei sofre repulsa com a lei central, deve transmitir uma mensagem. O governador tem que dizer algo como estou me referindo a esse projeto de lei para a consideração do presidente. Caso contrário, haverá um impasse.

Venkataramani disse que em sete dos projetos de lei, o presidente manteve o consentimento e o governo do estado foi informado sobre a decisão.

“Manter o consentimento significa diminuir o consentimento”, disse a AG, acrescentou que quando o presidente decidiu manter o consentimento, como o presidente se comunicava nesses casos, isso significava que os projetos eram nojentos.

No entanto, o banco disse que pode não ser uma interpretação correta das disposições aceitar o argumento que faria as disposições nos termos do artigo 200 e 201 como Otose.

Venkataramani disse que discutiria o aspecto em detalhes e procurou tempo até 10 de fevereiro.

O banco, que diferiu o assunto, indicava que reservaria seu veredicto sobre o assunto em 10 de fevereiro, depois de ouvir as duas partes.

O Tribunal Superior ouviu dois pedidos apresentados pelo governo de Tamil Nadu que destacaram o prolongado confronto entre a Assembléia do Estado e o governador sobre sua recusa em liquidar os projetos aprovados pelo Legislativo.

O artigo 200 da Constituição concede ao Governador o poder de aprovar ou manter a aprovação dos projetos de lei aprovados pelo Legislativo estadual. O governador também pode enviar um projeto de lei para a legislatura para reconsideração ou sugerir mudanças.

O banco disse que a questão relacionada ao artigo 200 e se os argumentos do procurador -geral deveriam ser aceitos, o governador não exigiu comunicação de nenhuma mensagem para manter seu consentimento.

Venkataramani disse que tudo dependia dos fatos de cada caso e que o governador no presente caso não agiu de maneira malativa.

O juiz Pardiwala disse que, se houvesse nojo, o governador poderia recusar o consentimento, mas a questão foi por que ele manteve o consentimento.

Venkataramani disse que, quando havia um nojo percebido, o governador não era obrigado a “escrever um ensaio” sobre nojo e comunicá -lo ao governo, mas poderia simplesmente enviá -lo ao presidente.

Referindo -se aos projetos de lei relacionados à nomeação do vice -chanceler, o procurador -geral disse que o governo do estado queria excluir o governador dos processos de nomeação.

Ele disse que o governador disse ao governo que ele era contra a lei central e que a regulamentação da UGC e que um comitê de seleção de busca teve que ser formado, mas o governo não o fez e redigiu o projeto de lei, que agora foi reservado pela consideração do presidente.

O atraso em fornecer consentimento do governador levou o governo do estado a se aproximar do Tribunal Superior em 2023, reivindicando 12 projetos de lei, incluindo um dos 2020, estavam pendentes com ele.

Em 13 de novembro de 2023, o governador declarou que estava mantendo o consentimento de 10 projetos de lei. Posteriormente, a Assembléia Legislativa convocou uma sessão especial e recriou os mesmos projetos de lei em 18 de novembro de 2023. O governador em 28 de novembro reservou alguns dos projetos de lei para a consideração do presidente.

Em 6 de fevereiro, o banco questionou o atraso do governador por seu consentimento aos projetos de lei e disse que “parece ter adotado seu próprio procedimento” e enquadrar várias perguntas importantes para o prêmio.