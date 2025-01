A Suprema Corte dá ao governo de Karnataka oito semanas para esclarecer sua posição sobre o direito de culto em Chikkamagaluru Datta Peeta

O Supremo Tribunal emitiu uma directiva severa ao governo de Karnataka para clarificar a sua posição sobre os controversos direitos de culto num santuário no estado que tem significado religioso tanto para hindus como para muçulmanos.

O tribunal superior deu ao estado mais oito semanas para tomar uma decisão sobre o santuário Chikkamagaluru Datta Peeta, classificando-a como “última oportunidade” para resolver a questão.

Este local venerado, também conhecido como Guru Dattatreya Baba Budangiri Swamy Dargah, é visitado anualmente por milhares de hindus e muçulmanos, mas tem estado no centro de uma disputa acalorada sobre a sua identidade religiosa e práticas rituais, com ambas as comunidades reivindicando direitos para realizar rituais. lá. .

Embora ambas as comunidades valorizem o santuário, alguns grupos apelaram à sua “libertação”, alegando que foi historicamente um templo dedicado ao Senhor Dattatreya. Hoje, rituais hindus e muçulmanos são realizados no local, com um sacerdote hindu (Pujari) liderando as cerimônias hindus e um mujawar supervisionando as práticas muçulmanas.

A controvérsia começou depois que o Tribunal Superior de Karnataka decidiu, em março de 2023, contra a decisão do governo estadual de permitir que apenas um mujawar (padre muçulmano) realizasse rituais no local.

O Supremo Tribunal Federal vem acompanhando o assunto há algum tempo. Em Janeiro passado, o tribunal registou a alegação do governo de Karnataka de que um subcomité de gabinete foi formado para resolver a disputa. No entanto, as deliberações da comissão arrastaram-se sem qualquer resolução.

ATRASOS E FRUSTRAÇÃO

Em Setembro de 2024, o Supremo Tribunal já tinha emitido o que chamou de “última oportunidade” para o Estado tomar uma decisão. No entanto, durante a audiência de terça-feira, foi relatado que o subcomité ainda está a deliberar, o que levou o tribunal a prorrogar o prazo uma última vez.

“É preocupante notar que o Subcomité do Gabinete tem trabalhado nisto desde antes de Janeiro de 2024, mas parece não ter feito nenhum progresso real”, observou o tribunal, enfatizando a urgência do assunto.

O tribunal superior alertou que o não cumprimento do prazo de oito semanas resultaria em penalidades para o estado, embora os custos específicos não tenham sido divulgados.