A Suprema Corte diz que nunca ordenou que o jejum do líder agrícola Dallewal fosse quebrado e prende o governo de Punjab

A Suprema Corte deteve na quinta-feira o governo de Punjab por não fazer esforços suficientes para transferir o líder agrícola Jagjit Singh Dallewal, que está em greve de fome por tempo indeterminado desde 26 de novembro, para o hospital e por criar uma falsa “percepção” de que o tribunal está tentando para fazer Dallewal quebrar seu jejum indefinido.

Visivelmente irritado com o governo de Punjab, uma bancada de dois juízes composta pelos juízes Surya Kant e Ujjal Bhuyan disse: “Parece haver uma tentativa deliberada em todos os meios de comunicação em que funcionários do governo do seu estado estão tentando criar a impressão de que há uma persuasão por parte de o tribunal para Dallewal quebrar o jejum. É provavelmente por isso que ele está relutante.”

Esclarecendo ainda mais a sua posição, o tribunal disse que nunca ordenou ao governo do Punjab que quebrasse o jejum de Dallewal.

O tribunal disse que, em vez disso, ordenou ao governo do estado que transferisse Dallewal para um hospital onde ele pudesse continuar os seus protestos e ter acesso a instalações médicas para que a sua vida estivesse fora de perigo.

“Essa é a nossa única preocupação. A sua vida é preciosa como líder agrícola. Ele não está alinhado com nenhuma ideologia política e está apenas preocupado com a causa dos agricultores”, disse o tribunal.

Repreendendo o consultor jurídico do governo do Punjab, o Supremo Tribunal observou que o Estado nunca fez qualquer esforço para abordar Dallewal ou os seus assessores.

“Nem sequer uma vez os seus funcionários ou os seus ministros foram lá”, disse o juiz Suryakant ao advogado-geral do Punjab, Gurminder Singh, acrescentando: “A sua atitude é que não deve haver conciliação. Esse é todo o problema.” Ao que Singh respondeu: “O Estado é totalmente a favor da conciliação”.

Adiando a audiência para 6 de janeiro, o tribunal pediu ao governo de Punjab que apresentasse o relatório de conformidade, detalhando os esforços feitos por eles para convencer Dallewal a se transferir para um hospital.

O tribunal também instruiu o governo de Punjab a transmitir ao público que o tribunal queria que Dallewal continuasse o jejum, mas “sob apoio médico”.

Na última audiência, o governo de Punjab reiterou que Dallewal só estava disposto a receber ajuda médica se o Centro estivesse disposto a colaborar com ele.

O tribunal superior estava a ouvir um pedido de desacato apresentado contra altos funcionários do Punjab, nomeadamente o secretário-chefe e o diretor-geral da polícia, por não cumprirem a ordem judicial para garantir assistência médica a Dallewal.

Durante a audiência, o tribunal também ouviu uma nova petição apresentada por Dallewal, que levantou questões mais amplas relacionadas com os protestos em curso dos agricultores e solicitou a intervenção do tribunal.

O tribunal ordenou que uma cópia da petição de Dallewal fosse entregue ao governo da União.

O tribunal também pediu ao governo da União que emitisse uma declaração sobre todo o assunto e perguntou: “Porque é que o Centro não faz uma declaração e tudo o que está relacionado com ela?”

Respondendo à pergunta, Tushar Mehta disse: “Neste momento, estamos nos limitando à saúde de um indivíduo (Jagjit Singh Dallewal) e o governo central está preocupado com cada agricultor”.