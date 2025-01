A Suprema Corte dos EUA pode decidir sobre a proibição do TikTok na sexta-feira

Ele Suprema Corte dos Estados Unidos pode julgar tiktok‘s operações nos EUA já na sexta-feira, uma mudança de última hora no cronograma, apenas dois dias antes de uma lei que proíbe a plataforma de mídia social de propriedade chinesa nos EUA entrar em vigor.

Um aviso no site do tribunal informava que as decisões do juiz poderiam ser emitidas pela manhã, mas sem citar os casos em questão.

A lei aprovada no ano passado, citando preocupações de segurança nacional, restringirá as operações da TikTok nos Estados Unidos a partir de domingo, exceto para a sua empresa-mãe com sede na China. ByteDançatransfere a propriedade ou o tribunal intervém.

O tribunal superior poderia suspender a lei, optar por não intervir nesta fase ou emitir uma decisão final sobre a sua constitucionalidade.

A administração cessante de Biden atrasou a aplicação da proibição, deixando a decisão para a nova administração Trump nas últimas 36 horas do mandato de Biden. Donald Trump está pronto para suceder o presidente Joe Biden próxima segunda-feira.

O governo Biden não planeja impor multas de bilhões de dólares às empresas que permitem o acesso ao TikTok nos EUA, mesmo que a proibição do aplicativo entre em vigor no domingo, segundo funcionários do governo.