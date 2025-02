A Suprema Corte explode declara por não implementar diretivas posteriores

A Suprema Corte na terça -feira foi amplamente reduzida nos estados que não haviam apresentado declarações de conformidade em suas diretrizes para lidar com o assédio sexual em departamentos e empresas governamentais. O Tribunal Superior deu aos estados três semanas para apresentar as declarações, não que impusem fortes sanções.

“Quais são os estados que não enviaram relatórios de conformidade? Justiça “BV Nagarathna disse.

No ano passado, em dezembro, a Suprema Corte solicitou o rigoroso cumprimento do assédio sexual das mulheres no local de trabalho (prevenção, proibição e reparo) da lei, ou ato elegante, e emitiu um grande número de endereços.