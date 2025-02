O Tribunal Superior dirigiu, por enquanto, endereçado ao Ministério do Interior e ao Ministério da Habitação e Assuntos Urbanos para verificar os dados apresentados pelos peticionários que mostram a posição do estado da população de pessoas sem -teto urbanas, disse a agência de notícias da ANI. Além disso, o Tribunal também ordenou que o Centro apresentasse sua resposta indicando detalhes sobre a implementação de sua missão de alívio da pobreza urbana do esquema, disse a agência.

No ano passado, ele dirigiu os estados/UTs de Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Punjab, Delhi, Jammu e Cashmira, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Bihar para fornecer planos de inverno e medidas temporárias iniciadas para as casas urbanas.

No início de 2013, o Tribunal Superior argumentou que os presentes prometidos em pesquisas manifestam o processo eleitoral e solicitou à Comissão Eleitoral que enquadre as diretrizes que o veram em consulta dos partidos políticos.

“Nossa Proforma está em nosso site. Chegou a hora de as respostas legais serem aceitas e encontradas, mas nossas mãos estão vinculadas neste momento porque o problema é subjuque ”, disse Kumar em resposta a uma pergunta ao anunciar as datas das eleições da assembléia de Delhi 2025.

“O fornecimento de presentes leva à falta de trabalho entre as pessoas e deve haver uma tentativa de integrar pessoas sem -teto na sociedade convencional para que possam contribuir e trabalhar”, disse o tribunal, de acordo com a agência de notícias Anos.

“Infelizmente, devido a esses presentes … as pessoas não estão dispostas a trabalhar. Eles estão recebendo rações livres. Eles estão recebendo valores sem fazer nenhum trabalho ”, disse um banco do juiz Br Gavai e o juiz AG Masih ao ouvir um pedido sobre o direito de refugiar -se dos sem -teto nas áreas urbanas.

